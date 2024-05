Decolla solo se è trainato

Significato della soluzione per: Decolla solo se e trainato

Sostantivo

L'aliante è un'aerodina, cioè un aeromobile più pesante dell'aria, che si sostiene in volo grazie alla reazione dinamica dell'aria contro le superfici alari e il cui volo libero non dipende da un motore. Alcuni alianti, noti come motoalianti sono utilizzati per il volo libero, ma hanno dei motori che possono, in alcuni casi, essere utilizzati per il decollo o per estendere il volo. Gli alianti vengono usati principalmente a scopo sportivo, ma hanno avuto anche utilizzi militari e per la ricerca scientifica.

aliante ( approfondimento) m sing (pl.: alianti)

(aeronautica) aereo capace di volare senza motore, sfruttando le correnti d'aria ascensionali

Voce verbale

aliante

participio passato di aliare

Sillabazione

a | liàn | te

Pronuncia

IPA: /ali'ante/ IPA: /a'ljante/

Etimologia / Derivazione

participio presente di aliare, proposto in sostituzione del francese planeur

Parole derivate

idroaliante

Termini correlati