Decolla solo se trainato

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Decolla solo se trainato' è 'Aliante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ALIANTE

Perché la soluzione è Aliante? Un aliante è un aeromobile che, per volare, necessita di essere trainato da un altro velivolo o di sfruttare correnti ascensionali. La sua capacità di decollare senza motore dipende dal trascinamento iniziale fornito da un mezzo esterno, che permette di guadagnare quota e iniziare il volo. Una volta in aria, l'aliante può sfruttare le correnti di aria calda o le correnti di scorrimento per proseguire il suo percorso. Questa caratteristica definisce il suo funzionamento e le sue modalità di decollo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Decolla solo se trainato". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Decolla solo se trainato nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Aliante

In presenza della definizione "Decolla solo se trainato", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Decolla solo se trainato" conferma che la soluzione 'Aliante' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Aliante

A Ancona L Livorno I Imola A Ancona N Napoli T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Decolla solo se trainato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Aliante' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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