Era trainato da cavalli nei cruciverba: la soluzione è Omnibus

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Era trainato da cavalli' è 'Omnibus'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OMNIBUS

Curiosità e Significato di Omnibus

La soluzione Omnibus di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Omnibus per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Omnibus? Omnibus deriva dal latino e significa letteralmente per tutti. Originariamente, indicava un veicolo trainato da cavalli che trasportava molte persone contemporaneamente, come i primi autobus. Oggi, il termine si usa anche per riferirsi a raccolte complete di opere o a programmi televisivi. È un modo elegante per indicare qualcosa che raccoglie tutto in un unico contenitore.

Come si scrive la soluzione Omnibus

Hai davanti la definizione "Era trainato da cavalli" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

O Otranto

M Milano

N Napoli

I Imola

B Bologna

U Udine

S Savona

