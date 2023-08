Gruppo nel linguaggio tecnico scientifico ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gruppo nel linguaggio tecnico scientifico ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CLUSTER

Significato/Curiosita : Gruppo nel linguaggio tecnico scientifico ing

Internazionale per la redazione di documentazione tecnica tramite l'utilizzo di un linguaggio controllato. come linguaggio controllato, il ste è stato sviluppato... Anche le voci che iniziano con o contengono il titolo. con il termine cluster, di diretta derivazione dalla lingua inglese, si intende generalmente un... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Gruppo nel linguaggio tecnico scientifico ing : gruppo; linguaggio; tecnico; scientifico; Noto gruppo raggamuffin salentino: System; Nome generico di un gruppo di minerali; Un gruppo di isole nello stretto di Taiwan; Il gruppo dei fratelli Gallagher; Il gruppo con Roger Daltrey e Pete Townshend; È propria del linguaggio di tecnici ed esperti; Un linguaggio gergale; Un linguaggio come il turpiloquio; linguaggio per PC; Come il linguaggio del mimo; Gli aerei fanno quello tecnico ; Il tecnico addetto a registrare il sonoro; Sigla di un istituto tecnico ; Messe a punto da un tecnico ; Fondò nel 1839 il periodico Il Politecnico ; Un ritrovato scientifico ; Ritrovamento in campo scientifico ; Il gioco di carte che può essere scientifico ; Un raduno a scopo scientifico ; Il fantascientifico spostamento di cui si servono i personaggi di Star Trek;

Cerca altre Definizioni