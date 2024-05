La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Significato della soluzione per: I caricatori di certi registratori

Sostantivo, forma flessa

La bobina di Tesla è un trasformatore risonante ad alta tensione inventato da Nikola Tesla. È in grado di generare fulmini del tutto simili a quelli di origine atmosferica, anche se di entità ridotta. È un tipo di trasformatore con nucleo ad aria (talvolta ad olio) che consiste in due o anche tre circuiti elettrici accoppiati in risonanza. Tesla sperimentò una grande varietà di bobine e configurazioni.

bobine f pl

plurale di bobina

Etimologia / Derivazione

vedi bobina

Francese

Sostantivo

bobine f sing (pl.: bobines)

bobina une bobine de fil, de ruban, de film - una bobina di filo, di nastro, di pellicola (elettronica) bobina bobine à inductance - bobina a induttanza

- bobina a induttanza bobine d’arrêt - bobina d'arresto (fusibile) (senso figurato) , (familiare) testa, viso le premier venu qui me dévidera sa bobine de lieux communs - il primo venuto che mi libererà la testa dai luoghi comuni (Joris-Karl Huysmans)

Voce verbale

bobine

prima persona singolare dell'indicativo presente di bobiner terza persona singolare dell'indicativo presente di bobiner prima persona singolare del congiuntivo presente di bobiner terza persona singolare del congiuntivo presente di bobiner seconda persona singolare dell'imperativo di bobiner

Pronuncia

IPA: /b.bin/

Etimologia / Derivazione

(sostantivo) Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.

(voce verbale) vedi bobiner

Termini correlati

(elettronica) inductance

Parole derivate

bobiner, bobineur, bobinoir