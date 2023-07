Cosi è il vetro smerigliato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cosi è il vetro smerigliato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : OPACO

Significato/Curiosita : Cosi e il vetro smerigliato

Centrale da un vetro rotondo trasparente, sono inseriti dei frammenti colorati di varie forme e colori. un vetro smerigliato chiude il tubo all'estremità... Illustrativo e non sostituiscono il parere medico: leggi le avvertenze. un clisma opaco è una procedura medica utilizzata per esaminare e diagnosticare varie problematiche... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 30 luglio 2023

