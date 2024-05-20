Vale meno della pratica nei cruciverba: la soluzione è Teoria
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Vale meno della pratica' è 'Teoria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
TEORIA
Curiosità e Significato di Teoria
Non fermarti alla soluzione! Conosci Teoria più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Teoria.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si dice che vale meno della praticaÈ più o meno lungo quello di una praticaVale meno di nienteVale meno del pokerVale meno del full
Come si scrive la soluzione Teoria
Stai cercando la risposta alla definizione "Vale meno della pratica"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.Le 6 lettere della soluzione Teoria:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
P O G G P A A O
