Vale meno della pratica nei cruciverba: la soluzione è Teoria

Sara Verdi | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Vale meno della pratica' è 'Teoria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TEORIA

Curiosità e Significato di Teoria

Si dice che vale meno della pratica
È più o meno lungo quello di una pratica
Vale meno di niente
Vale meno del poker
Vale meno del full

Come si scrive la soluzione Teoria

Stai cercando la risposta alla definizione "Vale meno della pratica"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

Le 6 lettere della soluzione Teoria:
T Torino
E Empoli
O Otranto
R Roma
I Imola
A Ancona

