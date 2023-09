Si dice che vale meno della pratica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice che vale meno della pratica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TEORIA

Significato/Curiosita : Si dice che vale meno della pratica

che fare con elementi fenomenici, vale a dire i concreti comportamenti morali che variano da individuo a individuo. «la critica della ragion pratica si... La teoria può prevedere o auspicare un'applicazione pratica, la teoresi la esclude a priori. lo stesso argomento in dettaglio: teoro. il lemma teorìa (ea)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

