Vale meno del poker

Sostantivo

Curiosità su: Il tris (noto anche come fila tre, tria, crocetta e pallino, zero per, filetto, cerchi e croci, XOXO.) è un popolare gioco di carta e matita astratto a informazione completa.

tris ( approfondimento) m inv

(carte) in qualche gioco di carte, accostamento di tre carte dello stessa importanza

Sillabazione

Pronuncia

IPA: 'tris/

Etimologia / Derivazione

Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.

Parole derivate

tris-, trisagio, trisavolo, trisdrucciolo, trisecare, trisettimanale, trisettrice, trisezione, trisillabico, trisillabo, trismegisto, tristico, trisulco, tritagonista, tritavo, triteismo, triteista, tritemimera, trittongo, triumvirale, triumvirato, triumviro, trivalente, trivalenza, trivalve, triveneto, trivia, triviale, trivialità, trivialmente, trivio, trivoltino, trivomere, trizio, troica

Termini correlati