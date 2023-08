Vale meno di niente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vale meno di niente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : NONNULLA

Significato/Curiosita : Vale meno di niente

Pericolante e sospeso nel vuoto deciso a buttarsi di sotto: se lui oramai è una persona vuota e vale meno che niente, che senso ha vivere poi la donna senza nome... Auctore cesare baronio sorano. postrema vero haec editio post eius obitum, nonnulla exhibet, quae addenda, vel mutanda auctor ipse notaverat; nouissimae additae... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Vale meno di niente : vale; meno; niente; Nome turpe dato ad una grossa spada medievale ; In quella navale si colpisce e si affonda; vale come un La diesis; Gioco medievale detto anche giostra del saraceno; vale un millesimo di chilo; Insetti imeno tteri che assaltano le cucine; Nido sotterraneo di piccoli insetti imeno tteri; Valgono meno di donne e re; Rende più o meno piccante il gulasch; Se ne trovano del presepe a San Gregorio Armeno ; Per niente acerbe; Sconveniente come un arma; niente affatto; Il gioco di carte in cui il 2 vale poco o niente ; Proveniente da terre lontane;

