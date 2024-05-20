Distrusse Cartagine

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Distrusse Cartagine' è 'Scipione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCIPIONE

Perché la soluzione è Scipione? Scipione è stato un generale romano celebre per aver inflitto una pesante sconfitta a Cartagine durante le guerre puniche. La sua strategia militare e le battaglie decisive portarono alla distruzione della potente città nordafricana, segnando un momento cruciale nella storia romana. La sua abilità sul campo e la capacità di pianificazione furono determinanti per l’esito dello scontro. La vittoria di Scipione portò a un nuovo predominio di Roma nel Mediterraneo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Distrusse Cartagine". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Distrusse Cartagine nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Scipione

Questa pagina è dedicata alla definizione "Distrusse Cartagine" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Distrusse Cartagine" conferma che la soluzione 'Scipione' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Scipione

S Savona C Como I Imola P Padova I Imola O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Distrusse Cartagine" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Scipione' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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