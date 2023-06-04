Lago dove Cartagine sconfisse Roma nel 217 aC

Home / Soluzioni Cruciverba / Lago dove Cartagine sconfisse Roma nel 217 aC

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lago dove Cartagine sconfisse Roma nel 217 aC' è 'Trasimeno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TRASIMENO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lago dove Cartagine sconfisse Roma nel 217 aC" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lago dove Cartagine sconfisse Roma nel 217 aC". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Trasimeno? Il Trasimeno è un grande lago nel centro Italia, famoso per la battaglia del 217 a.C. quando Annibale sconfisse l'esercito romano. Questo episodio segnò un momento cruciale nella seconda guerra punica, lasciando un ricordo duraturo nella storia militare e nel paesaggio della regione. Oggi il lago rappresenta un'importante zona di natura e cultura, testimonianza di un passato storico ricco di eventi epocali.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Lago dove Cartagine sconfisse Roma nel 217 aC nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Trasimeno

La definizione "Lago dove Cartagine sconfisse Roma nel 217 aC" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lago dove Cartagine sconfisse Roma nel 217 aC" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Trasimeno:

T Torino R Roma A Ancona S Savona I Imola M Milano E Empoli N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lago dove Cartagine sconfisse Roma nel 217 aC" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Vi si specchia Castiglione del LagoLago in provincia di PerugiaGrande lago in UmbriaIl lago nei cui pressi Annibale sconfisse FlaminioFurono sconfitti da Roma ad Aquilonia nel 293 aCSconfisse Roma nella battaglia di CanneRoma le combattè contro CartagineAlessandro Magno vi sconfisse Dario nel 333 aC