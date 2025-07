Rifiutarsi, non concedersi nei cruciverba: la soluzione è Negarsi

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Rifiutarsi, non concedersi' è 'Negarsi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NEGARSI

Curiosità e Significato di Negarsi

Perché la soluzione è Negarsi? Negarsi significa rifiutare o opporsi a qualcosa, decidendo di non concedersi determinati piaceri o opportunità. È un gesto di autodisciplina o di resistenza, spesso usato per mantenere una certa coerenza con sé stessi o per proteggersi. In sostanza, rappresenta il momento in cui si sceglie di dire di no, mettendo i propri bisogni e valori prima di tutto.

Come si scrive la soluzione Negarsi

N Napoli

E Empoli

G Genova

A Ancona

R Roma

S Savona

I Imola

