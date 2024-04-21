Una razza di cani

Home / Soluzioni Cruciverba / Una razza di cani

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Una razza di cani' è 'Alano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ALANO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una razza di cani" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Altre soluzioni: BRACCO - COLLIE - BULLDOG - TERRIER - BASSOTTO - TERRANOVA - SAN BERNARDO

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una razza di cani". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Alano? L'Alano è un grande e imponente cane noto per la sua statura e dolcezza. Originario della Germania, viene spesso chiamato anche levriero gigante per la sua eleganza. Questa razza è apprezzata per il carattere affettuoso e la grande fedeltà alla famiglia. La sua presenza imponente nasconde un temperamento gentile e protettivo. È ideale come cane da compagnia e guardia, distinguendosi per la sua nobiltà e tranquillità.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Una razza di cani nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Alano

Questa pagina è dedicata alla definizione "Una razza di cani" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una razza di cani" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Alano:

A Ancona L Livorno A Ancona N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una razza di cani" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Cane di notevole tagliaL arlecchino ha il pelo macchiatoLa razza di Scooby-DooIl dell Etna antica razza di cani da caccia della SiciliaShar razza di cani dal caratteristico muso rugosoLo possiedono tutti i cani di razzaIl Santo di una bella razza di caniUna razza britannica di cani da caccia