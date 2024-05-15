Dà un tipo di farina

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Dà un tipo di farina' è 'Segale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SEGALE

Perchè la soluzione è Segale? La parola sega­le indica un tipo di farina ottenuta da cereali come il frumento. È molto usata per preparare pane e pasta, dando loro un sapore autentico e una consistenza speciale. La sua presenza in cucina è fondamentale per chi cerca prodotti tradizionali e genuini. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Dà un tipo di farina

Dà un tipo di farina Risposta: SEGALE

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: S_____

S_____ Inizia con: S

S Finisce con: E

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Dà un tipo di farina nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Segale

Questa pagina è dedicata alla definizione "Dà un tipo di farina" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Segale'.

Le 6 lettere della soluzione

S Savona E Empoli G Genova A Ancona L Livorno E Empoli

La soluzione 'Segale' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Dà un tipo di farina". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.