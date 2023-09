Tipo da jet-set - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tipo da jet-set. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : VIP

Significato/Curiosita : Tipo da jet-set

Termine jet set è stato coniato in ambito giornalistico negli anni cinquanta per descrivere un gruppo sociale elitario e internazionale costituito da persone... Il grande fratello vip (anche abbreviato in gfvip) è stata la versione vip del reality show grande fratello, trasmesso in italia su canale 5 dal 19 settembre...