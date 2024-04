La Soluzione ♚ Un tipo da jet-set La definizione e la soluzione di 3 lettere: Un tipo da jet-set. VIP Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Un tipo da jet-set: Termine jet set è stato coniato in ambito giornalistico negli anni cinquanta per descrivere un gruppo sociale elitario e internazionale costituito da persone... Il Grande Fratello VIP (anche abbreviato in GFVIP) è stato un programma televisivo italiano di genere reality e versione VIP del Grande Fratello, andato in onda su Canale 5 dal 19 settembre 2016 al 3 aprile 2023, prodotto da Endemol Shine Italy e basato sul format olandese Big Brother. I concorrenti del reality sono state persone conosciute (VIP), divise equamente tra uomini e donne, che hanno condiviso la propria vita quotidiana, riprese 24 ... Altre Definizioni con vip; tipo; Un tipo di impiegato dipendente; La dimostra un tipo in gamba; Un tipo di insalata;

VIP

