Stabilisce che pur cambiando l ordine degli addendi il risultato rimane uguale

Sara Verdi | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 20 lettere per la definizione 'Stabilisce che pur cambiando l ordine degli addendi il risultato rimane uguale' è 'Proprietà Commutativa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PROPRIETÀ COMMUTATIVA

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Perché la soluzione è Proprietà Commutativa? La proprietà commutativa dice che se si somma o si moltiplica due numeri, l’ordine in cui vengono messi non cambia il risultato finale. Per esempio, 3 più 5 dà sempre 8, che si ordini 3 e 5 o 5 e 3. Questa regola rende più facile fare i calcoli e capire come funzionano le operazioni matematiche. È un principio fondamentale che si applica in molte situazioni quotidiane.

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Stabilisce che pur cambiando l ordine degli addendi il risultato rimane uguale nei cruciverba: la soluzione di 20 lettere è Proprietà Commutativa

La soluzione associata alla definizione "Stabilisce che pur cambiando l ordine degli addendi il risultato rimane uguale" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Proprietà Commutativa'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Stabilisce che pur cambiando l ordine degli addendi il risultato rimane uguale
  • Risposta: PROPRIETÀ COMMUTATIVA
  • Lunghezza: 20 lettere
  • Schema parole: 9-11
  • Schema utile: P________ ___________
  • Inizia con: P
  • Finisce con: A

Le 20 lettere della soluzione

P Padova
R Roma
O Otranto
P Padova
R Roma
I Imola
E Empoli
T Torino
À -
 
C Como
O Otranto
M Milano
M Milano
U Udine
T Torino
A Ancona
T Torino
I Imola
V Venezia
A Ancona

La soluzione 'Proprietà Commutativa' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Stabilisce che pur cambiando l ordine degli addendi il risultato rimane uguale". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Definizioni correlate

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Con cambiando: Cambiando una lettera il sardo non ci sente più 

Con ordine: La mancata osservanza d un ordine o di un obbligazione 