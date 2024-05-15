Stabilisce che pur cambiando l ordine degli addendi il risultato rimane uguale
La soluzione di 20 lettere per la definizione 'Stabilisce che pur cambiando l ordine degli addendi il risultato rimane uguale' è 'Proprietà Commutativa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PROPRIETÀ COMMUTATIVA
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Perché la soluzione è Proprietà Commutativa? La proprietà commutativa dice che se si somma o si moltiplica due numeri, l’ordine in cui vengono messi non cambia il risultato finale. Per esempio, 3 più 5 dà sempre 8, che si ordini 3 e 5 o 5 e 3. Questa regola rende più facile fare i calcoli e capire come funzionano le operazioni matematiche. È un principio fondamentale che si applica in molte situazioni quotidiane.
Stabilisce che pur cambiando l ordine degli addendi il risultato rimane uguale nei cruciverba: la soluzione di 20 lettere è Proprietà Commutativa
La soluzione associata alla definizione "Stabilisce che pur cambiando l ordine degli addendi il risultato rimane uguale" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Proprietà Commutativa'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Stabilisce che pur cambiando l ordine degli addendi il risultato rimane uguale
- Risposta: PROPRIETÀ COMMUTATIVA
- Lunghezza: 20 lettere
- Schema parole: 9-11
- Schema utile: P________ ___________
- Inizia con: P
- Finisce con: A
Le 20 lettere della soluzione
La soluzione 'Proprietà Commutativa' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Stabilisce che pur cambiando l ordine degli addendi il risultato rimane uguale". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Cambiando il loro ordine il risultato non cambia Edifici in cui si osserva l ordine Ordine successione Ordine architettonico classico Ordine al Merito della Repubblica
Altre definizioni collegate
Con stabilisce: La stabilisce lo skipper
Con cambiando: Cambiando una lettera il sardo non ci sente più
Con ordine: La mancata osservanza d un ordine o di un obbligazione