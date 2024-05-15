Stabilisce che pur cambiando l ordine degli addendi il risultato rimane uguale

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La soluzione di 20 lettere per la definizione 'Stabilisce che pur cambiando l ordine degli addendi il risultato rimane uguale' è 'Proprietà Commutativa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PROPRIETÀ COMMUTATIVA

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Perché la soluzione è Proprietà Commutativa? La proprietà commutativa dice che se si somma o si moltiplica due numeri, l’ordine in cui vengono messi non cambia il risultato finale. Per esempio, 3 più 5 dà sempre 8, che si ordini 3 e 5 o 5 e 3. Questa regola rende più facile fare i calcoli e capire come funzionano le operazioni matematiche. È un principio fondamentale che si applica in molte situazioni quotidiane.

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Stabilisce che pur cambiando l ordine degli addendi il risultato rimane uguale nei cruciverba: la soluzione di 20 lettere è Proprietà Commutativa

La soluzione associata alla definizione "Stabilisce che pur cambiando l ordine degli addendi il risultato rimane uguale" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Proprietà Commutativa'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Stabilisce che pur cambiando l ordine degli addendi il risultato rimane uguale

Stabilisce che pur cambiando l ordine degli addendi il risultato rimane uguale Risposta: PROPRIETÀ COMMUTATIVA

Lunghezza: 20 lettere

20 lettere Schema parole: 9-11

9-11 Schema utile: P________ ___________

P________ ___________ Inizia con: P

P Finisce con: A

Le 20 lettere della soluzione

P Padova R Roma O Otranto P Padova R Roma I Imola E Empoli T Torino À - C Como O Otranto M Milano M Milano U Udine T Torino A Ancona T Torino I Imola V Venezia A Ancona

La soluzione 'Proprietà Commutativa' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Stabilisce che pur cambiando l ordine degli addendi il risultato rimane uguale". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.