Separato o indifferente

Aggettivo

distaccato m sing

definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu (senso figurato) che vuole evitare coinvolgimenti, anche emotivi sii un po' distaccato ! Non puoi essere amico di tutti (senso figurato) (spregiativo) indifferente per natura è distaccata nei loro confronti da quando è venuta a conoscenza di quel fatto (senso figurato) (per estensione) che filtra le informazioni o alcuni elementi nelle relazioni sociali, anche per poter criticare in modo obiettivo devi essere più distaccato se non vuoi farti carico dei loro problemi (senso figurato) che opera distinzione tra sé e gli altri nonché tra più cose dovrò essere un po' più selettivo per gli inviti ma senza essere troppo distaccato (senso figurato) (spregiativo) anaffettivo, incapace di sane relazioni, persino con simili e/o vicini sto tentando ormai da troppo tempo di instaurare un'amicizia con lui ma è distaccato troppo spesso

Voce verbale

distaccato

participio passato maschile di distaccare

Sillabazione

di stac | cà | to

Pronuncia

IPA: /distak'kato/

Etimologia / Derivazione

vedi distaccare

Sinonimi

disgiunto, separato

( senso figurato ) freddo, impassibile, indifferente

freddo, impassibile, indifferente ( per estensione ) ( senso figurato ) isolato

isolato ( senso figurato ) riservato, discreto

riservato, discreto (per estensione) (senso figurato) assente

Parole derivate

distaccatamente

Termini correlati