Un porto della Scozia

Inglese

Nome proprio

Curiosità su: Aberdeen (in scots Aiberdeen; in gaelico scozzese Obar Dheathain; in italiano antico Aberdonia) è la terza città più popolosa della Scozia e una delle sue 32 divisioni amministrative. Ha una popolazione stimata ufficialmente in 220 420 abitanti. Viene soprannominata la Città di Granito o la Città d'Argento. Dalla metà del XVIII alla metà del XX secolo gli edifici di Aberdeen sono stati edificati utilizzando il granito grigio estratto da cave locali, le cui inclusioni di mica scintillano al sole. La città si affaccia sul mare per un lungo tratto con coste sabbiose. Dalla scoperta del petrolio del mare del Nord negli anni settanta, si è guadagnata altri soprannomi quali Capitale europea del petrolio e Capitale europea dell'energia. L'area geografica su cui sorge Aberdeen è stata colonizzata da almeno 8 000 anni, ovvero quando vennero edificati dei villaggi preistorici alla foce dei due fiumi Dee e Don. Aberdeen ricevette da Davide I di Scozia lo status di Borgo Reale (in inglese: Royal Burgh), con conseguente trasformazione economica della città.

Aberdeen

(toponimo) città della Scozia

Etimologia / Derivazione

Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.