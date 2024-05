La Soluzione ♚ Il castello in Scozia residenza estiva dei sovrani inglesi La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : BALMORAL . Ecco la soluzione verificata per la definizione Il castello in Scozia residenza estiva dei sovrani inglesi. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Il castello in scozia residenza estiva dei sovrani inglesi: Il castello di Balmoral (AFI: /bæl'mrl/, in inglese Balmoral Castle) è una residenza privata della Famiglia reale britannica utilizzata nel periodo estivo, situata nella zona dell'Aberdeenshire, in Scozia. Acquistato dal re Roberto II di Scozia (1316-1390), che lo usò come residenza di caccia, nel 1390 divenne proprietà di sir William Drummond. Nel 1848 la regina Vittoria e il principe Alberto decisero di trascorrervi il periodo estivo e, trovando il castello consono alle loro esigenze, decisero di ampliare l'edificio, tanto che la prima pietra dell'ampliamento venne posta dalla regina Vittoria nel 1853. Visto il passaggio di generazione, la proprietà oggi si estende per circa 260 chilometri quadrati. Il Castello di Balmoral non è da ritenersi una residenza reale, in quanto la residenza reale ufficiale in Scozia è il Palazzo di Holyroodhouse a Edimburgo. Anche se unità dell'esercito britannico prestano servizio di guardia a Balmoral, il castello è a tutti gli effetti una residenza privata della Famiglia reale e il sovrano non svolge in esso alcuna attività pubblica ufficiale, proprio come avviene nella Sandringham House.

