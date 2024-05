Loch visitato lago della Scozia

Inglese

Suffisso

-ness

lo stato di, la qualità di (preceduto da un aggettivo); equivalente di -ezza, -ità dark darkness (oscuro-oscurità)

(oscuro-oscurità) kind kindness (gentile-gentilezza)

Pronuncia

IPA: /ns/

Etimologia / Derivazione

Dall'anglosassone -nes, -nis; a sua volta dal germanico -nassus, alterazione di -assus.

Sinonimi