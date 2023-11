La definizione e la soluzione di: Porto della Scozia sul Mare del Nord. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Irlanda. il sistema legale della scozia è rimasto separato da quello di inghilterra, galles e irlanda del nord, e la scozia costituisce una giurisdizione... Aberdeen (in scots Aiberdeen; in gaelico scozzese Obar Dheathain; in italiano antico Aberdonia) è la terza città più popolosa della Scozia e una ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

