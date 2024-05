Un oppure latino

Sostantivo, forma flessa

Curiosità su: Aut-Aut (in danese: Enten-Eller) è un'opera del filosofo danese Søren Kierkegaard che tratta ed esplora le prime due modalità esistenziali: la vita estetica e la vita etica. Pubblicato in due volumi il 20 febbraio 1843 sotto lo pseudonimo di Victor Eremita, Aut-Aut descrive due stadi del cammino della vita, uno edonistico, improntato alla vita mondana, al piacere, all'indifferenza nei confronti dei principî e dei valori morali; l'altro basato sul dovere etico e sulla responsabilità, con la conseguente rinuncia ai beni materiali per intraprendere una via religiosa, nel senso dell'espressione latina religare, cioè riunire i frammenti dell'"esistere", culminante con il matrimonio ed il riavvicinamento a Dio. Ciascuna di queste visioni è scritta e rappresentata da un autore fittizio con uno pseudonimo, il cui stile prosaico cambia a seconda dell'argomento oggetto di discussione. Per esempio, la parte che tratta della visione estetica della vita è scritta nella forma di saggio breve, con figure retoriche ed allusioni, e discute argomenti estetici quali la musica, la seduzione, il dramma e la bellezza.

dilemmi m pl

plurale di dilemma

Sillabazione

di | lèm | mi

Etimologia / Derivazione

deriva da dilemma

Sinonimi

( filosofia ) antinomie

antinomie ( senso figurato ) problemi, scelte, dubbi, possibilità, alternative, aut aut, bivi

problemi, scelte, dubbi, possibilità, alternative, aut aut, bivi preoccupazioni

Contrari