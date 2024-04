La Soluzione ♚ È in latino La definizione e la soluzione di 3 lettere: È in latino. EST Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. E in latino: Italiano Aggettivo Significato e Curiosità su est inv in senso opposto a quello occidentale Sostantivo est ( approfondimento) m (non numerabile) (geografia) il punto cardinale opposto a ovest, verso oriente Sillabazione lemma non sillababile Pronuncia IPA: /st/ Ascolta la pronuncia (l'est) : Etimologia / Derivazione dall’inglese east, attraverso lo spagnolo este e il francese est Sinonimi Oriente, Levante, oriente, levante

paesi orientali, territori orientali

(senso figurato) mondo orientale, sistema orientale, stati orientali, regimi orientali, regimi ex comunisti. Contrari Ovest, Occidente, Ponente, occidente, ponente, ovest

paesi orientali, territori orientali (senso figurato) mondo occidentale, sistema occidentale, sistema capitalista Parole derivate esteuropeo Altre Definizioni con est; latino; Suffisso latino da comparativi; Il già latino; Petronio lo scrittore latino era quello elegantiarum;

La risposta di 3 lettere per risolvere 'È in latino' è EST. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere.