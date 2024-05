Nella grammatica italiana manca il neutro

Sostantivo

Curiosità su: Genere (o gender) – nelle scienze sociali, concetto afferente l'identità personale in rapporto alla rappresentazione sociale e al sesso biologico Genere (o genus) – nelle scienze naturali, in particolare botanica e zoologia, categoria tassonomica che raggruppa le specie secondo caratteristiche comuni Genere grammaticale – in linguistica, categoria grammaticale Genere – in matematica, modalità di classificazione di numerosi enti matematici, utilizzata in particolare in geometria e topologia Genere – in filosofia, un gruppo di oggetti che condividono caratteristiche essenziali mentre differiscono per determinazioni particolari contingenti

genere ( approfondimento) m sing (pl.: generi)

gruppo di cose o persone con caratteristiche omogenee (economia) (commercio) merce, prodotto che fa parte di una certa categoria genere alimentare, generi di largo consumo (biologia) nella tassonomia, la categoria compresa tra la famiglia e la specie il gibbone appartiene al genere ilobate

al genere Homo appartengono sia la specie più antica cioè l'Homo abilis, sorta due miloini e ottocentomila anni fa sia quella attuale, l'Homo sapiens, nato duecentomila anni fa (linguistica) ciascuna categoria grammaticale in cui sono classificati principalmente i sostantivi in modo indipendente dal numero e a cui le altre parti del discorso si accordano in italiano i generi dei sostantivi sono maschile e femminile; alcuni aggettivi sono di genere comune, cioè si accordano con la stessa forma al maschile e al femminile, come ad esempio piacevole

dei sostantivi sono maschile e femminile; alcuni aggettivi sono di comune, cioè si accordano con la stessa forma al maschile e al femminile, come ad esempio piacevole esistono lingue con circa una decina di generi come le lingue bantu e lingue completamente senza genere come le lingue ugro-finniche (sessualità) (sociologia) insieme di prerogative tipicamente collegate con la rappresentazione sociale dell'identità maschile e femminile, in contrapposizione col sesso, che ne riguarda invece la natura biologica ruolo di genere, insieme di regole di comportamento tipicamente associate a ciascuno dei due generi della specie umana (musica) tipo di espressione sonora con caratteristiche proprie di forma e contenuto (cinematografia) tipo di espressione visiva e sonora con caratteristiche proprie di forma e contenuto

Sillabazione

gè | ne | re

Pronuncia

IPA: /'d.ne.re/

Etimologia / Derivazione

dal latino genus (probabilmente attraverso un volgare maschile genere(m)), apparentato con gens (da cui l'italiano gente) e il verbo geno da cui anche genero (in italiano generare). Letteralmente significa dunque della stessa origine, e poi per estensione ha assunto il concetto di classificazione

Sinonimi

categoria, ceto, classe, classificazione, famiglia, fatta, forma gamma, gruppo, insieme, modello, natura, ordine, qualità, razza, serie, sorta, specie, tipo, varietà

articolo, bene, derrata, manufatto, mercanzia, merce, oggetto, prodotto

Contrari

generalità, insieme, totalità

Parole derivate

congenere, degenere, generale, generare, generico, generoso, sottogenere, tribunale di genere, unigenere

Iponimi

sottogenere, specie, sottospecie

Iperonimi

regno, phylum, tipo, sottotipo , classe, sottoclasse, superordine, ordine, sottordine, superfamiglia, famiglia, sottofamiglia

Proverbi e modi di dire