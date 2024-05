Le calzature più rigide

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Sostantivo, forma flessa

Curiosità su: L'albero degli zoccoli è un film del 1978 diretto da Ermanno Olmi, vincitore della Palma d'oro al 31º Festival di Cannes. La pellicola, girata principalmente in dialetto bergamasco da attori non professionisti, fu poi dagli stessi doppiata in italiano al termine delle riprese. Il film è stato selezionato tra i 100 film italiani da salvare.

zoccoli m pl

plurale di zoccolo

Sillabazione

Etimologia / Derivazione

deriva da zoccolo