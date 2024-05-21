Le calzature aperte di francescani e cappuccini

SOLUZIONE: SANDALI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Le calzature aperte di francescani e cappuccini" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le calzature aperte di francescani e cappuccini". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Sandali? I sandali sono calzature leggere e aperte, spesso indossate da frati francescani e cappuccini, simbolo di semplicità e umiltà. Questi scarponi permettono libertà di movimento e comfort, rappresentando uno stile di vita sobrio e vicino alla natura. La loro struttura aperta li rende ideali per il clima caldo e sono associati a tradizioni religiose di devozione e modestia.

La soluzione associata alla definizione "Le calzature aperte di francescani e cappuccini" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le calzature aperte di francescani e cappuccini" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Sandali:

S Savona A Ancona N Napoli D Domodossola A Ancona L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le calzature aperte di francescani e cappuccini" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

