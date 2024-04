La Soluzione ♚ Ali rigide dei Coleotteri

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Ali rigide dei Coleotteri. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : LITRE

Curiosità su Ali rigide dei coleotteri: Struttura del corpo dei coleotteri è, come per gli altri insetti, suddivisa in capo, torace e addome. quasi tutti i coleotteri possiedono ali, spesso adatte... Bentley è una storica azienda automobilistica britannica di autovetture di prestigio fondata nel 1919 da Walter Owen Bentley a Cricklewood, nei dintorni di Londra, nonché uno dei principali fornitori della Casa Reale inglese e vincitrice della 24 Ore di Le Mans nel 1924, 1927, 1928, 1929, 1930 e 2003. Dopo un iniziale periodo di indipendenza e di successo, la Bentley fu successivamente acquistata dall'acerrima concorrente Rolls-Royce, che la rese suo malgrado una sorta di sottomarca dei propri prestigiosi modelli per quasi settant'anni. Dal 1998 fa parte del Gruppo Volkswagen, le cui nuove strategie commerciali hanno determinato una ...

