La Soluzione ♚ Calzature esageratamente alte La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : ZATTERONI .

Significato della soluzione per: Calzature esageratamente alte Gli zatteroni sono un tipo di calzatura, caratterizzati da una zeppa esageratamente alta, realizzata in sughero o rivestita dello stesso materiale di cui è costituita la scarpa. Italiano: Sostantivo: zattera ( approfondimento) f sing (pl.: zattere) . (marina) barcaccia, chiatta di fondo piatto, inchiodata a fondo doppio e stagno, per pesi maggiori della zatta. (familiare) imbarcazione improvvisata formata da tronchi messi uno in fianco all'altro, legati tra loro. Sillabazione: zàt | te | ra. Pronuncia: IPA: /'tsattera/ . Etimologia / Derivazione: da zatta voce di etimologia ignota, che alcuni collegano al genovese ciata; confronta lo spagnolo chata, il francese chatte.

