Si spinge con la pagaia nei cruciverba: la soluzione è Canoa

Home / Soluzioni Cruciverba / Si spinge con la pagaia

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si spinge con la pagaia' è 'Canoa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CANOA

Curiosità e Significato di Canoa

Approfondisci la parola di 5 lettere Canoa: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Canoa? Una canoa è un'imbarcazione leggera e stretta, spinta avanti con una pagaia. Utilizzata spesso in acque calme o turbolente, permette di esplorare laghi, fiumi e coste. Con il suo design semplice e maneggevole, la canoa è ideale per chi ama avventure all'aria aperta, offrendo un modo sostenibile e divertente di scoprire la natura.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si spinge con un ditoSi spinge con un solo remoSi spingono con la pagaiaSi spinge al supermercatoSi spinge alla partenza

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Canoa

Hai trovato la definizione "Si spinge con la pagaia" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

A Ancona

N Napoli

O Otranto

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N C I R E O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CERINO" CERINO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.