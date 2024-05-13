Un tributo che viene pagato in esattoria

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un tributo che viene pagato in esattoria' è 'Tassa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TASSA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un tributo che viene pagato in esattoria" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un tributo che viene pagato in esattoria". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Tassa? Una tassa è un importo che i cittadini devono versare allo Stato o ad altri enti pubblici attraverso l'esattoria. Questo pagamento viene effettuato per finanziare servizi e infrastrutture pubbliche. La tassa rappresenta un contributo obbligatorio, stabilito dalla legge, per sostenere il funzionamento della pubblica amministrazione. È un impegno civico per contribuire al benessere collettivo e allo sviluppo del paese.

La definizione "Un tributo che viene pagato in esattoria" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un tributo che viene pagato in esattoria" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Tassa:

T Torino A Ancona S Savona S Savona A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un tributo che viene pagato in esattoria" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

