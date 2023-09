Utilizzo degli scarti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Utilizzo degli scarti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : RICICLO

Significato/Curiosita : Utilizzo degli scarti

Di farine per pane e nella pasticceria si utilizza anche per pasta (ma la legge italiana consente utilizzo della semola di grano tenero solo per pasta... Disambiguazione – "riciclo" rimanda qui. se stai cercando il riciclo nell'ambito degli impianti chimici, vedi corrente di ricircolo. disambiguazione –... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Utilizzo degli scarti : utilizzo; scarti; L utilizzo in comune; Che non si conserva dopo un utilizzo ; utilizzo uso; Il riutilizzo di materiale di scarto; Come un macchinario montato sul posto e pronto per l utilizzo ; Diritto di utilizzo di un bene di altri; utilizzo di beni o servizi, da parte di un imprenditore, per finalità estranee all impresa; La fase di primo utilizzo del motore di un veicolo; I residui dell utilizzo dell energia nucleare; utilizzo ; Raccoglie gli scarti di tutti; scarti di lavorazione di sartoria e tappezzeria; Trasforma gli scarti in materia prima; L utilizzazione degli scarti ; scarti radioattivi; scarti , resti; scarti di lavorazione; Gli scarti meno cari;

Cerca altre Definizioni