L utilizzo in comune - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L utilizzo in comune. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : CONDIVISIONE

Significato/Curiosita : L utilizzo in comune

Disambiguazione – se stai cercando l'elenco, vedi comuni d'italia. un comune, nell'ordinamento giuridico della repubblica italiana, è un ente locale territoriale... Sulla condivisione wikizionario contiene il lemma di dizionario «condivisione» wikimedia commons contiene immagini o altri file sulla condivisione le iniziative... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : L utilizzo in comune : utilizzo; comune; Che non si conserva dopo un utilizzo ; utilizzo uso; Il riutilizzo di materiale di scarto; Come un macchinario montato sul posto e pronto per l utilizzo ; Diritto di utilizzo di un bene di altri; Il più comune dei rampicanti; Un comune del Piemonte famoso per il castello dei Savoia; comune del Genovese famoso per l industria degli orologi da campanile; Nome comune a una località brasiliana e a una portoghese; Popolazione comune ;

Cerca altre Definizioni