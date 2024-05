Lo è uno di Pechino

Aggettivo

Curiosità su: La lingua cinese

cinese m sing

originario della Cina; caratteristico della Cina Zhang Yìmóu è un regista cinese

Sostantivo

cinese ( approfondimento) m sing (pl.: cinesi)

(etnonimo) abitante della Cina

Sostantivo

cinese ( approfondimento) m inv

(linguistica) la lingua cinese

Sillabazione

ci | né | se

Pronuncia

IPA: /ti'neze/

Etimologia / Derivazione

da Cina

Parole derivate

cinesizzazione, indocinese

Alterati

(diminutivo) cinesino

Iperonimi

asiatico

Proverbi e modi di dire