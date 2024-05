Frutto conosciuto anche come kumquat

Locuzione nominale

Curiosità su: Il cinese mandarino (Cinese semplificato: ; cinese tradizionale: pinyin: guan huà) o cinese settentrionale (cinese tradizionale: ; Cinese semplificato: S, BeifanghuàP, lett. "lingua del nord"), talvolta indicato anche come lingua mandarina, è una famiglia di parlate locali originarie del nord-est della Cina e appartenenti al più ampio ceppo delle lingue cinesi. Molte varietà di mandarino, come quelle del sud-ovest (compreso il Sichuanese) e del Basso Yangtze (inclusa la vecchia capitale Nanchino), sono in parte o del tutto mutualmente inintelligibili con la lingua standard. Tuttavia, il mandarino è spesso posizionato al primo posto negli elenchi di lingue per numero di madrelingua (con quasi un miliardo). Al 2022, il cinese mandarino (che include il cinese moderno standard) è parlato da 1,118 miliardi di parlanti totali. Il mandarino è di gran lunga il più grande dei sette o dieci gruppi dialettali cinesi, parlato dal 70% o più di tutti i parlanti cinesi su una vasta area geografica, che si estende dallo Yunnan nel sud-ovest allo Xinjiang nel nord-ovest e Heilongjiang nel nord-est.

cinese semplificato ( approfondimento)

una delle due modalità standard di scrittura dei caratteri cinesi, ufficialmente adottata dalla Repubblica Popolare Cinese a partire dalla metà del XX secolo. I caratteri semplificati sono caratterizzati da un minor numero di tratti rispetto alle controparti classiche utilizzate nel cinese tradizionale (tuttora utilizzato a Hong Kong e Taiwan), pur mantenendo inalterata la pronuncia e il significato rispetto ad essi (in cinese mandarino).

