La Soluzione ♚ Lo sono i voli come i Roma-Pechino

La soluzione di 17 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : INTERCONTINENTALI

Curiosità su Lo sono i voli come i roma-pechino: Il 15 gennaio 1961, con due piste, e rimpiazzò lo scalo di ciampino, che rimase in servizio per i voli nazionali e charter. il primo aereo di linea ad... La Coppa Intercontinentale fu una competizione calcistica tenutasi annualmente tra il 1960 e il 2004 tra i club campioni in carica d'Europa e del Sudamerica. Inizialmente la sua denominazione per esteso era "Coppa Intercontinentale dei Club Campioni", come aveva richiesto la FIFA per concedere la propria approvazione. Dal 1980 cambiò il proprio nome in "Coppa Europeo-Sudamericana" (European/South American Toyota Cup), o più brevemente come "Coppa EUSA" (en. EUSA Cup) divenendo anche nota come "Coppa Europeo-Sudamericana Toyota" o Toyota Cup per motivi commerciali. Era gestita congiuntamente dalle confederazioni europea (UEFA) e sudamericana ...

