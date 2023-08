Un tessuto a quadri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tessuto a quadri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : PRINCIPE DI GALLES

Significato/Curiosita : Un tessuto a quadri

Delimitate aree del tessuto di stampa (tela), in modo da consentire ad un inchiostro posto sopra tale tessuto di permeare attraverso il tessuto lasciato libero... Disambiguazione – se stai cercando il tessuto, vedi principe di galles (tessuto). principe del galles (in gallese: tywysog cymru, in inglese: prince of wales)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 12 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Un tessuto a quadri : tessuto; quadri; Sfilare l ordito o la trama da un tessuto ; Un tessuto per poltrone; tessuto per sacchi; tessuto impiegato per foderare; Finissimo tessuto di lino; quadri senza valore; Caratterizza i quadri fatti con molta pittura e oggetti vari; I quadri amministrativi li hanno bianchi; La casa che Goya decorò con celebri quadri allucinati; Si adorna con i quadri ;

