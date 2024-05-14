Terminano le settimane

SOLUZIONE: DOMENICHE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Terminano le settimane" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Terminano le settimane". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Domeniche? Le giornate che segnano la fine del fine settimana sono caratterizzate dal riposo e dalla preparazione per il nuovo ciclo. Durante queste occasioni, molte persone si dedicano a relax o attività in famiglia, lasciando alle spalle gli impegni lavorativi. La conclusione delle domeniche porta a un rinnovato senso di tranquillità e di attesa per i giorni successivi.

Per risolvere la definizione "Terminano le settimane", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Terminano le settimane" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Domeniche:

D Domodossola O Otranto M Milano E Empoli N Napoli I Imola C Como H Hotel E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Terminano le settimane" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

