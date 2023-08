Come pantaloni che terminano stretti al ginocchio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come pantaloni che terminano stretti al ginocchio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ALLA ZUAVA

Significato/Curiosita : Come pantaloni che terminano stretti al ginocchio

Svasati di quello flare pantaloni a zampa di elefante: pantaloni della moda degli anni 1970, stretti in alto e sui fianchi, terminano in un tubo molto largo... I pantaloni alla zuava, detti anche knickerbockers, sono pantaloni ampi, arricciati e rimboccati sotto le ginocchia. prendono nome dagli zuavi, che indossavano... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 13 agosto 2023

