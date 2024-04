La Soluzione ♚ La Kim del film 9 settimane e 1 2 La definizione e la soluzione di 8 lettere: La Kim del film 9 settimane e 1 2. BASINGER Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su La kim del film 9 settimane e 1 2: Kim Basinger, ufficialmente Kimila Ann Basinger (Athens, 8 dicembre 1953), è un'attrice ed ex modella statunitense. Attrice sex symbol degli anni ottanta, esordisce nel 1978 con il film TV Il fantasma del volo 401, seguendo partecipazioni a film in ruoli secondari. Nel 1983 recita a fianco di Robert Redford e Glenn Close ne Il migliore di Barry Levinson, pellicola che la porta alla candidatura ai Golden Globe come "migliore attrice non protagonista" e in Follia d'amore di Robert Altman. Il successo arriva coi ruoli di Elizabeth McGraw nel film cult 9 settimane e ½ di Adrian Lyne e di Vicki Vale in Batman di Tim Burton. Ha ottenuto il ... Altre Definizioni con basinger; film; settimane; Il Connery di tanti Film; È glaciale in una serie di Film; È popolare in un film con Tognazzi e la Muti; Ha poche settimane di vita; Paga di quattro settimane; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a La Kim del film 9 settimane e 1 2

BASINGER

B

A

S

I

N

G

E

R

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'La Kim del film 9 settimane e 1 2' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.