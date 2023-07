Negli anni Ottanta erano spesso a targhe alterne - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Negli anni Ottanta erano spesso a targhe alterne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DOMENICHE

Significato/Curiosita : Negli anni ottanta erano spesso a targhe alterne

Con il maggior numero di riconoscimenti da parte del club tenco, con tre targhe e un premio tenco. dal novembre 2012 all'aprile 2013 ha portato avanti una... All'ultima domenica di giugno, un mese dopo rispetto al termine inizialmente previsto. la 45ª edizione (2020-2021), prolungata fino alle ultime domeniche di giugno... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Negli anni Ottanta erano spesso a targhe alterne : negli; anni; ottanta; erano; spesso; targhe; alterne; Si leggono negli appelli; Si ripetono negli sberleffi; Nel bordo e negli orli; Lo studio della vita negli oceani; Compare negli smartphone scrivendo messaggi; Era immense nella canzone Gli anni degli 883; Il Gianni no meglio noto come Gian Burrasca; Giovanni pianista e compositore; Aldo Giovanni e; Curvi per gli anni o prostrati; Un veicolo nel film Giro del mondo in ottanta giorni; Negli Anni ottanta era abbinata al programma Fantastico; Due settimi di ottanta ; Si ripetono in ottanta ; Un noto film d avventura per ragazzi degli anni ottanta ; erano di burro in una canzone di Carmen Consoli; Quelli della Tavola Rotonda erano dodici; Se si liberano scattano; erano sette quelle del mondo antico; erano tra i bassi ranghi ecclesiastici dei chirici; Locale spesso usato per la conservazione dei vini; Uno strumento spesso suonato alle scuole medie; Condizione spesso associata alla sordità; Alga che si consuma spesso nei sushi bar; Benigni lo recita spesso ; La targhe tta che indica ai commensali dove sedersi; Ascoli Piceno sulle targhe ; Pavia sulle targhe ; Forlì-Cesena sulle targhe ; La Spezia sulle targhe ; Lo è un sistema di due correnti alterne ; alterne in bici; alterne in nota; alterne nella moda; alterne nel remo;

Cerca altre Definizioni