Servono da stimolo

Sostantivo, forma flessa

Curiosità su: Un incentivo è qualcosa che motiva un individuo a compiere un'azione. Lo studio delle strutture degli incentivi è essenziale per l'analisi di tutte le attività economiche (sia in termini di decisioni individuali che in termini di cooperazione e competizione all'interno di una più grande istituzione). L'analisi economica, quindi, delle differenze tra le società (e tra differenti organizzazioni nelle società) giunge a caratterizzare le diverse strutture degli incentivi affrontate dagli individui interessati da questi sforzi collettivi. Infine, gli incentivi servono ad attribuire valore al denaro e contribuiscono al successo organizzativo. A volte usato come sinonimo di premio, differentemente quest'ultimo dovrebbe essere correlato ad un'opera od azione disinteressata.

incentivi m pl

plurale di incentivo

Voce verbale

incentivi

seconda persona singolare dell'indicativo presente di incentivare prima persona singolare del congiuntivo presente di incentivare seconda persona singolare del congiuntivo presente di incentivare terza persona singolare del congiuntivo presente di incentivare terza persona singolare dell'imperativo di incentivare

Etimologia / Derivazione

(sostantivo) vedi incentivo

vedi incentivo (voce verbale) vedi incentivare

Sinonimi

(sostantivo) impulsi, incitamenti, sostegni, spinte, stimoli

impulsi, incitamenti, sostegni, spinte, stimoli (seconda persona singolare dell'indicativo presente di incentivare) incoraggi, incrementi, pungoli, potenzi sproni, stimoli

incoraggi, incrementi, pungoli, potenzi sproni, stimoli aiuti, sostieni, favorisci

