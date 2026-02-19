La peggiore è quella per delinquere

Home / Soluzioni Cruciverba / La peggiore è quella per delinquere

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'La peggiore è quella per delinquere' è 'Associazione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ASSOCIAZIONE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La peggiore è quella per delinquere" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La peggiore è quella per delinquere". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Associazione? L'associazione rappresenta un legame tra persone o idee che condividono obiettivi o interessi comuni. Tuttavia, quando si parla di comportamenti illeciti, questa connessione può diventare negativa, associando gruppi o individui a attività criminali o dannose. La relazione tra membri di un’associazione può essere sfruttata per commettere reati o per creare ambienti poco sicuri, mettendo in discussione la moralità e la legalità delle loro azioni. In questi casi, l’associazione più grave è quella che porta a delinquere, minando la fiducia e l’ordine sociale.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La peggiore è quella per delinquere nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Associazione

La soluzione associata alla definizione "La peggiore è quella per delinquere" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La peggiore è quella per delinquere" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Associazione:

A Ancona S Savona S Savona O Otranto C Como I Imola A Ancona Z Zara I Imola O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La peggiore è quella per delinquere" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: C è quella per delinquereFiume di una StratfordCi si va nel peggiore dei casiAvverbio che indica la peggiore delle ipotesiLa parte peggiore della societàLa peggiore sconfitta subita dal pugileRitornano a delinquere