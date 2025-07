Compiono nuovamente i medesimi errori nei cruciverba: la soluzione è Recidivi

Home / Soluzioni Cruciverba / Compiono nuovamente i medesimi errori

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Compiono nuovamente i medesimi errori' è 'Recidivi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RECIDIVI

Curiosità e Significato di Recidivi

Hai risolto il cruciverba con Recidivi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Recidivi.

Perché la soluzione è Recidivi? Recidivi indica persone che, dopo aver commesso un errore o un reato, ripetono lo stesso comportamento. È come quando si torna a sbagliare nonostante le conseguenze o le lezioni imparate. In parole semplici, sono coloro che cadono di nuovo negli stessi errori, dimostrando una certa difficoltà a cambiare. Per questo motivo, il termine sottolinea la tendenza a ripetere comportamenti sbagliati.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Genera errori di personaGrossi erroriErrori luminosiCompiono lunghe corseSi citano con gli errori

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Recidivi

Hai trovato la definizione "Compiono nuovamente i medesimi errori" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

R Roma

E Empoli

C Como

I Imola

D Domodossola

I Imola

V Venezia

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O R A S G B Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SGARBO" SGARBO

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.