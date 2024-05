Lista delle portate

Sostantivo

Curiosità su: Il menù (scritto anche menu, nella forma in francese) è l'insieme di cibi e bevande che compongono un pasto, oppure la lista di pietanze e bibite che i clienti possono scegliere in pubblici esercizi (ristoranti, pizzerie e simili) per la consumazione. Il significato francese del termine è «minuto», «particolareggiato» e indica anche il documento su cui la lista è presentata (spesso corredata dal prezzo): questo può essere un singolo foglio, un cartoncino ripiegato o un cartello affisso. Nella cultura anglosassone, è invece diffusa l'abitudine di presentare il menù su una lavagna oppure un pannello luminoso. La parola indica, inoltre, la lista di vivande nei pasti con servizio alla russa (per esempio, nei pranzi delle cerimonie).

menu ( approfondimento) m inv

lista delle vivande proposte da un ristorante quella trattoria applica a mezzogiorno un menu a prezzo fisso listino: elenco delle merci in vendita corredato dai prezzi e dalle caratteristiche. (informatica) in un programma per computer, elenco di opzioni o di comandi tra i quali scegliere.

Sillabazione

me | nù

Pronuncia

IPA: /me'nu/

Etimologia / Derivazione

dal francese menu "minuto", "particolareggiato"

Varianti