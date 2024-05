L equilibrio degli strati della crosta terrestre

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Prefisso

Curiosità su: In geologia, l'isostasia è un fenomeno di equilibrio gravitazionale che si verifica sulla Terra tra la crosta e il sottostante mantello litosferico. Il principio dell'isostasia afferma che per ciascuna colonna di materiale deve esserci la stessa massa per unità di area tra la superficie ed una certa profondità di compensazione.

iso-

prima parte di lemmi formati da due parole accostate la prima delle quali significa uguale processo isotermico prima parte di lemmi formati da due parole accostate la prima delle quali significa isomero

Sillabazione

ì | so–

Pronuncia

IPA: /'izo/

Etimologia / Derivazione

dal greco s cioè "uguale"

Parole derivate

