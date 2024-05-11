Quello terrestre è una linea immaginaria

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Quello terrestre è una linea immaginaria' è 'Asse'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ASSE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Quello terrestre è una linea immaginaria" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quello terrestre è una linea immaginaria". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Asse? L'asse terrestre è una linea immaginaria che attraversa il nostro pianeta dal Polo Nord al Polo Sud. Questa linea fissa determina l'orientamento della Terra nello spazio e influisce sui cicli delle stagioni e sul giorno e la notte. La sua presenza è fondamentale per comprendere il movimento apparente del sole e degli altri corpi celesti rispetto alla Terra.

Quando la definizione "Quello terrestre è una linea immaginaria" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quello terrestre è una linea immaginaria" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Asse:

A Ancona S Savona S Savona E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quello terrestre è una linea immaginaria" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

