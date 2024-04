La Soluzione ♚ Una frattura con spostamento di strati geologici La definizione e la soluzione di 6 lettere: Una frattura con spostamento di strati geologici. FAGLIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Una frattura con spostamento di strati geologici: La faglia è una frattura (planare o non planare) avvenuta entro un volume di roccia della crosta terrestre che mostra evidenze di movimento relativo tra le due masse rocciose da essa divise. La superficie lungo cui si è verificata la frattura si chiama "superficie di faglia" oppure "piano di faglia", o anche "specchio di faglia". Le rocce in prossimità di una faglia risultano spesso intensamente frantumate e si parla in questo caso di "rocce di faglia" quali le cataclasiti o le miloniti. L'energia rilasciata dopo il movimento lungo il piano di faglia è la causa della maggior parte dei terremoti. Esistono diversi tipi di faglie dirette, ... Sostantivo Significato e Curiosità su: La faglia è una frattura (planare o non planare) avvenuta entro un volume di roccia della crosta terrestre che mostra evidenze di movimento relativo tra le due masse rocciose da essa divise. La superficie lungo cui si è verificata la frattura si chiama "superficie di faglia" oppure "piano di faglia", o anche "specchio di faglia". Le rocce in prossimità di una faglia risultano spesso intensamente frantumate e si parla in questo caso di "rocce di faglia" quali le cataclasiti o le miloniti. L'energia rilasciata dopo il movimento lungo il piano di faglia è la causa della maggior parte dei terremoti. Esistono diversi tipi di faglie dirette, ... faglia ( approfondimento) f sing (pl.: faglie) (geologia) fenditura e spostamento degli strati delle formazioni rocciose (antico) fallo (antico) sbaglio (tessile) stoffa di seta di grossa trama Sillabazione fà | gli | a Pronuncia IPA: /'faa/ Etimologia / Derivazione dal francese faille, che proviene da faillir ossia "mancare" Sinonimi (geologia) frattura, fenditura

frattura, fenditura paraclasi Altre Definizioni con faglia; frattura; spostamento; strati; geologici; Frattura in campo religioso; Frattura religiosa; Spostamento di data; Spostamento apparente di un oggetto rispetto a un riferimento quando lo si osserva da due punti diversi; Cioccolatini a tre strati; Strati di vernice; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Una frattura con spostamento di strati geologici

FAGLIA

F

A

G

L

I

A

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Una frattura con spostamento di strati geologici' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.