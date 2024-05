Caratteristica di un organismo di mantenere l equilibrio al variare delle condizioni esterne

Sostantivo

Curiosità su: L'omeostasi (dal greco omeo - e - stasi, "simile posizione") è la tendenza naturale al raggiungimento di una relativa stabilità, sia delle proprietà chimico-fisiche interne sia comportamentali, che accomuna tutti gli organismi viventi, per i quali tale regime dinamico deve mantenersi nel tempo, anche al variare delle condizioni esterne, attraverso precisi meccanismi autoregolatori. Per estensione, il termine indica anche la capacità di alcuni sistemi elettromeccanici o informatici di mantenere i propri valori di funzionamento all'interno di un intervallo dinamico, attraverso processi di auto-regolazione. In molti processi biologici, l'omeostasi mantiene la concentrazione chimica di ioni e molecole, e permette alla cellula di sopravvivere; in fisica, l'omeostasi permette di regolare altri parametri quali temperatura o energia. Di solito questo termine viene usato in biochimica, per indicare l'equilibrio di una composizione chimica ottimale tra liquidi diversi e separati da membrane, ad esempio le membrane cellulari.

omeostasi ( approfondimento) f inv

(biologia) tendenza naturale di un essere vivente a permettere alle sue proprietà chimiche e fisiche di raggiungere una relativa stabilità interna

Sillabazione

o | me | o | stà | si

Pronuncia

IPA: /ome'stazi/

Etimologia / Derivazione

deriva da omeo- (dal greco µ cioè "simile") e -stasi cioè "stabilità"; significa quindi "stessa stabilità"

Parole derivate